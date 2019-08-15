Haberler» 3. Sayfa» Haber

Aydın'da trafik kazası; 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

15.08.2019 00:18 Aydın'da trafik kazası; 1 ölü
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat: 20.15 sıralarında Aydın Emniyet Müdürlüğü B hizmet binası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Ç. idaresindeki 09 AC 812 otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özlem Şahin'e çarptı. Bölgedeki Tabakhane Deresi Yanında bulunan yürüyüş yolunda spor yapan ve eve dönüş yolunda olduğu öğrenilen kadın, çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklendi. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Özlem Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:41   Akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı
01:26   Isparta'da trafik kazası: 10 yaralı
01:26   Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü
00:51   Isparta'da trafik kazası: 10 yaralı
00:46   Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü
00:24   Bahçelievler'de akıl almaz olay: Kadınların üzerine ağaç devrildi
00:24   Japonya'da fırtına alarmı: Yüzlerce uçuş iptal edildi