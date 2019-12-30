Haberler » 3. Sayfa » Aydın'da trafik kazası; 1 ölü - Haberler

Aydın'da trafik kazası; 1 ölü

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

30.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:50 Aydın'da trafik kazası; 1 ölü
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Mursallı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Germencik istikametine seyir halinde olan Y.T idaresindeki 09 UJ 520 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.K idaresindeki 34 HA 9264 plakalı çekiciye takılı 34 VMF 11 plakalı römorka arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Erdal Akın'ın (59) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.T ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Germencik, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:12   Üniversiteli meddah "Osman Aga" sahnelerde - Haberler
11:04   Malatya'da ruhsatsız silah denetimi: 8 gözaltı - Haberler
11:00   ABD'de Yusuf Özgür'ü öldüren 2 saldırgan yakalandı - Haberler
10:59   (Özel) Yolda mahsur kaldılar, halay çekerek kurtarılmayı beklediler - Haberler
10:58   Oto galeri açıp vekaletname ile 25 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi - Haberler
10:47   Son dakika: İzmir'de Sağlık müdürü ve doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
10:45   Erdoğan'ın 2019 yılı içerisinde en çok ziyaret ettiği ülke Rusya oldu - Haberler
10:36   Köpekleri zehirleyip, döverek öldürdükten sonra koyun ve hindileri çaldılar - Haberler
10:24   Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anahtar Meral Akşener'in elinde mi? - Haberler
09:37   Aldığı otomobil başına dert oldu, firma hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
30.12.2019 11:13:56