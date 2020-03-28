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Aydın'da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan hayatını kaybetti.

28.03.2020 03:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 03:36
Aydın'da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı

Aydın 'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan hayatını kaybetti.


Kaza, Aydın-İzmir Karayolu Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi'nde 27 Mart Cuma günü saat: 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi'nden Germencik ilçe merkezine doğru seyir halindeki Yusuf Bircan (25) idaresindeki pikap Mursallı Mahalllesi kavşağında Selim Doğan (35) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil kavşakta bulunan direğe, pikap ise benzinlik tabelasına çaptı.


3 kişinin yaralandığı kaza üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkartıldı. İlk müdahalelerin ardından Yusuf Bircan Aydın Devlet Hastanesi'ne, Hayriye Doğan Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Selim Doğan ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırıldı.


Bircan hayatını kaybetti


Kazada ağır yaralanan ve Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu olduğu öğrenilen Yusuf Bircan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve sevenleri yasa boğuldu.


Selim ve Hayriye Doğan'ın tedavileri devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Germencik, Selim, Aydın, Güncel

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