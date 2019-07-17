17.07.2019 12:41
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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın

Aydın'da bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Aydın'da bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayram Elibol'un (60) kullandığı 15 PU 665 plakalı otomobil, dün gece Aydın- İzmir oto yolunun 11. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp yoldan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde bulunan sebzelerin çoğu yola döküldü.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şoförün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
İzmir, Aydın, Güncel

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