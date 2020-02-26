Haberler » Güncel » Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Haber

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, yoldan çıkan otomobili kontrol etmek üzere aracından inen kişi, bir başka aracın çarpması sonucu yaralandı.

26.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:24Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
'ın ilçesinde, yoldan çıkan otomobili kontrol etmek üzere aracından inen kişi, bir başka aracın çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şener Tosun yönetimindeki 09 VG 659 plakalı otomobil, Koçarlı-Çakırbeyli kara yolu Çakmar mevkisinde yoldan çıkarak, yol kenarındaki tümsekliğe çarptı.
Bu aracın arkasından seyreden Yıldıray Tosun da kuzenine ait araçtaki durumu öğrenmek için, yol kenarına park edip otomobilinden indi.
O sırada yoldan geçen A.Ö.Ü'nün kullandığı 35 HA 5579 plakalı otomobil, Yıldıray Tosun'a çarptı.
Yaralanan Yıldıray Tosun, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen yaralının yakınları gözyaşı döktü.
Yoldan çıkan aracın sürücüsü ve yaralanan Yıldıray Tosun'un kuzeni Şener Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği yerde yola madeni yağ dökülmüş olduğunu, otomobilinin de bu nedenle yoldan çıktığını ileri sürerek, "Ne olduğunu anlamadım. Tekerlek patladı sandım." dedi.

Koçarlı, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 11:47:22