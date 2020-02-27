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Aydın'da trafik kazası;1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

27.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:02Aydın'da trafik kazası;1 yaralı
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden 09 ADL 31 plakalı kamyonet aynı yönde ilerleyen 09 E 8215 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaydettiği kamyonet aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihabrı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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