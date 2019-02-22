Aydın'da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı

Aydın
'ın Çine
ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Ali Kartal
idaresindeki plakasız motosiklet, Kahraman Mahallesi'nde sürücüsü ve plakalı henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada Ali Kartal ve motosikletin arkasında oturan Filiz Kartal yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma
ekipleri görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalamak için çalışma başlattı.
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Kaynak: AA