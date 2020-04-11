Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aydın'da trafik kazası: 2 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

11.04.2020 02:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:50
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde, motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Raşit Dirik (26) idaresindeki 35 ABN 721 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Cisil Daşhan (29) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavi altına Dirik de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aydın’da trafik kazası: 2 ölü

Kaynak: AA

Etiketler: Kuşadası, Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
ABD’de ikinci bahar! 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu Haberler
ABD'de ikinci bahar! 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Haberler ›› Güncel ››Aydın'da trafik kazası: 2 ölü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:07: Ankara'da alışveriş yoğunluğu - 2 - Haber 03:06: Konya sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı - Haber 03:04: Suudi Arabistan, ramazanda teravih namazlarını askıya alabilir - Haber 03:02: Sokağa çıkma yasağıyla Antalya sessizliğe büründü - Haber 02:58: DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Haber 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek - Ekonomi 00:30: İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 11:54: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın - Haberler