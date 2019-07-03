03.07.2019 23:32
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Aydın'da trafik kazası: 2 ölü 3 yaralı

Aydın

Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Aydın- Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 21: 45 sıralarında Kuyucak yakınlarda meyda geldi. Edinilen bilgiye göre Söke'den Denizli istikametine giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen bir panelvan araç direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip tıra çarptı. Kazada sürücünün eşi ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ile 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - AYDIN
Kaynak: İHA
Denizli, Aydın, 3. Sayfa

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