06.06.2019 09:12
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Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahraman Mahallesinden Ümit Aka'nın (55) yönetimindeki otomobil, Yahya Çeltikoğlu'nun (21) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin üzerinde seyahat eden Mehmet Kayan (32) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
Çine, Aydın, Güncel