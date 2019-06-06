Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın
'ın Çine
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahraman Mahallesinden Ümit Aka'nın (55) yönetimindeki otomobil, Yahya Çeltikoğlu'nun (21) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin üzerinde seyahat eden Mehmet Kayan (32) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Çine Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
Çine
, Aydın
, Güncel