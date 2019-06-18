Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın
'ın Germencik
ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ercan Başaran'ın kullandığı plakasız motosiklet, Aydın- İzmir
kara yolu Camikebir Mahallesi'nde, Yusuf Ö. yönetimindeki 48 M 1975 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Başaran ve motosikletteki Mustafa Gülden yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.