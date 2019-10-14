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Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sıkışan çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

14.10.2019 22:48Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sıkışan çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Demir (63) idaresindeki 09 LM 381 plakalı otomobil, Aydın-Çine kara yolunun Mutaflar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü ile eşi Sabiha Demir, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye, Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: AA

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