Haberler » 3. Sayfa » Aydın'da trafik kazası; 2 yaralı - Haberler

Aydın'da trafik kazası; 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir aracın takla attığı kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı.

23.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:50Aydın'da trafik kazası; 2 yaralı
'ın ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir aracın takla attığı kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İki aracın karıltığı kazada araçlardan biri çarpmanın etkisiyle takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri yaralanırken, olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Efeler, Girne, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23.01.2020 15:46:56