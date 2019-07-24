Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.24.07.2019 21:57
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Taner Pidecioğlu yönetimindeki 09 HH 078 plakalı otomobil, Madenciler Kavşağı'ında İsmail Yıldırım idaresindeki 09 S 5265 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Pidecioğlu, araçtaki Nihan Şen ve 3 yaşındaki Hira Pidecioğlu yaralandı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Taner Pidecioğlu yönetimindeki 09 HH 078 plakalı otomobil, Madenciler Kavşağı'ında İsmail Yıldırım idaresindeki 09 S 5265 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Pidecioğlu, araçtaki Nihan Şen ve 3 yaşındaki Hira Pidecioğlu yaralandı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın, Söke, Güncel
Kaynak: AA