Haberler» Güncel» Haber

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

25.07.2019 00:38 Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 68 AN 968 plakalı kamyon, Adnan Menderes Bulvarı otogar kavşağında Erkan Balcı (38) yönetimindeki 48 YM 215 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobilde yolcu olan Sevil (33), Gülsüm Nur (5) ve Burak Balcı (4) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın, Balcı, Çine, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
01:20   Dr. Sadık Ahmet ölümünün 24. yılında Batı Trakya'da anıldı
01:19   - Çin'de Heyelan: 15 Ölü
01:15   Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü (2)
01:15   Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü-EK
01:11   Kilis'te "Uyum Mahalle Buluşmaları"
01:10   Emekli albay, Belaruslu diplomatı silahla yaralayıp, intihar etti
01:09   Emekli albay, Belaruslu diplomatı silahla yaralayıp, intihar etti