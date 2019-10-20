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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

20.10.2019 13:42Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Ersoy Pilar yönetimindeki 09 KA 894 minibüs, Aydın- İzmir kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde Özcan Kara'nın kullandığı 35 LA 426 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Özcan Kara, Germencik, İzmir, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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