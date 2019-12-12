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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Söke ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

12.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:58Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 'ndan Söke istikametine seyreden Hasan A. (22) yönetimindeki 09 JF 241 plakalı otomobil, Mahallesi Ankara Evleri Kavşağı'nda Hüseyin Y'nin (27) kullandığı 09 ACE 017 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüsü Hasan A. ağır yaralanırken, araçta bulunan Mustafa Ü. (21) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Y. hafif yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yenikent, Kuşadası, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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