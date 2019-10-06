Haberler » Güncel » Haber

Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

06.10.2019 16:30Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Lokman İyem'in kullandığı 34 YOL 57 plakalı otomobil ile Pelin Kaya idaresindeki 09 ACS 071 plakalı otomobil, Aydın- Muğla kara yolu Çakırbeyli Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile 09 ACS 071 plakalı otomobilde bulunan Nilüfer Kaya ve Emine Marankoz yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Yaralılardan Nilüfer Kaya'nın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın annesi olduğu öğrenildi.

Muğla, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:54 Tır ani fren yapınca turşu bidonları yola saçıldı
21:52 Spor serdal adalı'dan başkan adaylığı açıklaması
21:50 Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü
21:46 Kısakürek'in eserleri Arapça'ya çevrilecek
21:46 İstanbul "serebral palsi" için yeşile büründü
21:45 Kayserispor'da vekalet Elcuman'da
21:45 Fikret Orman: "Dorukhan, devreyi kapattı gibi gözüküyor"