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Aydın'da trafik kazası; 4 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

06.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:42 Aydın'da trafik kazası; 4 yaralı
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yedieylül Mahallesi İmamhatip Kavşağı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.Ö idaresindeki 49 AV 669 plakalı ticari araç ile aynı yönde ilerleyen E.D. yönetimindeki 09 DT 744 plakalı ticari araç kavşak sistemi içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 49 AV 669 plakalı araç devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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