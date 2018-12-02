Aydın'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Asker

Vatani görevini yaptığı askeri birliğinden izne gelen ve Aydın
'ın Sultanhisar
ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Tayfur Akcan (20), törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Akcan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Çine
ilçesi Ova Camisine getirildi.
Tören sırasında gözyaşı döken ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Ayşe Akcan
'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Akcan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Akcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aydın Vali Yardımcıları Mustafa Hulisi Arat ve Yücel Gemici, Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Çine İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Soydan Hekim de katıldı.
Olay
Mustafa E. (31) yönetimindeki 09 TS 705 plakalı otomobil, dün, Aydın- Denizli
kara yolu Salavatlı
mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tayfun Akcan'a (20) çarpmış. Vatani görevini yaptığı Ankara
'dan izne geldiği öğrenilen Akcan, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Çine,Sultanhisar,Aydın
02 Aralık 2018 Pazar 16:53