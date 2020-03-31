Aydın'da trafikte koronavirüs tedbirleri
Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarında, sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri yapılıyor.
31.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:47
Aydın 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarında, sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri yapılıyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde alınan önlemler kapsamında araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri yapılıyor.
Uygulamalarda dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar uyarılırken, koronavirüs tedbirleri konusunda vatandaşlara bilgi veriliyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde alınan önlemler kapsamında araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri yapılıyor.
Uygulamalarda dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar uyarılırken, koronavirüs tedbirleri konusunda vatandaşlara bilgi veriliyor.
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Kaynak: AA
Etiketler: Koronavirüs, Aydın, Güncel