Aydın'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
04.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:42
Eşref Erdemir 'in kullandığı 09 PT 628 plakalı traktör, Alhan Mahallesi Kasaplar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Erdemir, eşi Saniye Erdemir ve oğlu Hurşit Erdemir yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Yenipazar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saniye Erdemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA