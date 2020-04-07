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Aydın'da trans birey evinde asılı halde bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir süredir evden çıkmayan Moldova uyruklu trans birey Eduard Grosu (23), evinin banyosunda ipte asılı halde bulundu.

07.04.2020 01:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 01:25
Aydın'da trans birey evinde asılı halde bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir süredir evden çıkmayan Moldova uyruklu trans birey Eduard Grosu (23), evinin banyosunda ipte asılı halde bulundu. Evden gelen koku üzerine içeri giren polis tarafından cesedi bulunan trans bireyin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir apartmanın 5'inci katında ortaya çıktı. Bir süredir evinden dışarı çıkmadığı ileri sürülen trans birey Grosu'nun oturduğu daireden ağır kokular gelmesi üzerine, durumdan şüphelenen komşuları polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, kapıyı açan olmayanca çilingir yardımıyla eve girdi. Evde inceleme yapan polis, banyoda Eduard Grosu'nun ipte asılan cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedi kısmen bozulan trans bireyin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri Grosu'nun komşularının ifadesine başvurdu. Komşuları trans birey Grosu'nun yaklaşık 2 hafta önce ağlayarak yüksek sesle telefonla konuştuğunu ve daha sonra bir daha görmediklerini söylediği öğrenildi. Grosu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Moldova, Nazilli, Polis, Güncel
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