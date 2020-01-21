Aydın'da trekking ve kamp etkinliği yapıldı

Aydın
'da Dağeymiri Yaylası'nda trekking ve kamp etkinliği gerçekleştirildi.
İlçede yaşayan Sergen Demir öncülüğünde başlatılan "Let's Go Dağeymiri" çağrısı kapsamında Dağeymiri Yaylası'nda etkinlik yapıldı.
Amatör ve profesyonel dağcıların yer aldığı programda katılımcılar, Karlık Zirve'ye 6 saatlik yürüyüş yaptı.
Toplamda 15 kilometrelik yürüyüşün ardından kamp alanında gün boyu çeşitli programlar gerçekleştirildi.
Öte yandan çadırların kurulduğu bölgede meditasyon ve nefes terapisi yapan dağcılar doğayı da fotoğrafladı.