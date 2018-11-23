Aydın'da Trenin Çarptığı Kadın Öldü

Aydın
'ın Efeler
ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nazilli- İzmir
seferini yapan A.Y. idaresindeki yolcu treni, bariyerlerin kapalı olduğu sırada otoban kavşağındaki hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sibel Aksoy'a (43) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen Aksoy'un yakınları gözyaşı döktü.
Aksoy'un cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Efeler,Aydın