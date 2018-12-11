Aydın'da Typ Mülakatlarında Yoğunluk Yaşanıyor

11 Aralık 2018 Salı 14:01



11 Aralık 2018 Salı 14:01

Aydın'da İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalıştırılacak olan bin kişi için, başvuruların sona ermesinin ardından başlayan mülakatlarda yoğunluk yaşandı.Toplum Yararına Program kapsamında Aydın'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmak üzere alım yapılacak bin kişilik kadro için mülakatlar devam ediyor. İŞKUR üzerinden başvurularını yapan ve mülakata girmeye hak kazanan binlerce vatandaş mülakat alanlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Başvuruların 08 Aralık'ta sona ermesinin ardından, bugün sabahın erken saatlerinde mülakat yapılacak alana gelen vatandaşlar zaman zaman izdihama yol açtı. Vatandaşlar mülakat alanlarında uzun kuyruklar oluştururken, görevliler mülakata gelen vatandaşlara izdiham yaşanmaması için yardımcı oldu. Mülakat sonucu Aydın il genelinde yapılacak olan bin kişilik kadroya girmeye hak kazanan ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlar 6 ay süre ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanı bulacak. - AYDIN