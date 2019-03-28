Aydın'da Uyuşturucu Operasyonları

Aydın
'ın Karacasu
ilçesinde sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu pazarlığı yaptığı belirlenen zanlıların adresine operasyon yaptı.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltın alındı. Zanlıların ev ve araçlarındaki aramada 360 kök Hint keneviri, 20 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan Nazilli
ilçesinde üzerinden 70 adet uyuşturucu hap ele geçirilen 1 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Karacasu, Aydın, Güncel
Kaynak: AA