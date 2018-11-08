Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın
'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında Efeler
, Germencik
ve İncirliova
ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 250 gram metamfetamin, 70 uyuşturucu hap, 200 gram skunk, 2 tabanca ve bunlara ait 22 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
08 Kasım 2018 Perşembe 18:58