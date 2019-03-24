Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın
'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Söke
, Didim
ve Kuşadası
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söke Karacahayıt Mahallesi'nde 2 zanlıya ait tarlada 400 kök Hint keneviri, Didim Altınkum
'da 3 şüpheliye ait evde 240 gram metamfetamin, Kuşadası ilçesinde ise 8 adrese yapılan operasyonda 90 gram metamfetamin ve 1 tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma komutanlığına götürülen zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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Kaynak: AA