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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlıdan biri tutuklandı.

19.07.2019 16:44 Aydın
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin Davutlar Mahallesi girişinde durdurduğu otomobildeki S.E, N.N. ve Ö.K. gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada arka koltukların içine zulalanmış 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Kuşadası, Aydın, Güncel

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