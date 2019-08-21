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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

21.08.2019 15:56 Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde eylem planı" çerçevesinde Kuyucak ve Karacasu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bin 301 kök Hint keneviri ve 1 kilo 20 gram esrar ele geçirildi.
Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bir şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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