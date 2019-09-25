Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın
'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağarası Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adresteki aramada, 2 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu içiminde kullanılan 6 aparat gele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.