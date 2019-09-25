Haberler » Güncel » Haber

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

25.09.2019 13:42Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağarası Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adresteki aramada, 2 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu içiminde kullanılan 6 aparat gele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:51 Kadınlar, Diyarbakır anneleri için bir araya geldi
13:51 Yüzlerce köylüden Çanakkale Belediyesi önünde 'maden' eylemi
13:51 STK ve kadın temsilcilerinden, Diyarbakır'daki annelere destek
13:51 Yol çalışmasında bulunan mağara, turizme kazandırılsın
13:51 Kılıçdaroğlu, hesap uzmanı yıldırım'ın cenaze törenine katıldı
13:50 Suudi Arabistan "ulusal yalnızlığı"nı keşfetti
13:50 Niğde'den kısa kısa