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Aydın'da uyuşturucudan ölüm iddiası

Aydın'ın Efeler ilçesinde fenalaşan bir kişinin yaşamını yitirmesi sonrası evde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

23.08.2019 14:06 Aydın'da uyuşturucudan ölüm iddiası
Aydın'ın Efeler ilçesinde fenalaşan bir kişinin yaşamını yitirmesi sonrası evde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yedi Eylül Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yaşayan 27 yaşındaki Oğuzhan Ş. fenalaştı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Oğuzhan Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Oğuzhan Ş. ile birlikte uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Efeler, Eylül, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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