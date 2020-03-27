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Aydın'da vahşet...Eski eşi ve oğlunu katletti

Aydın'da vahşet...Eski eşi ve oğlunu katletti Aydın'ın Kuyucak ilçesine bir şahıs, boşandığı eşi ve oğlunu tüfekle öldürdü.

27.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:13

Aydın 'da vahşet...Eski eşi ve oğlunu katletti

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesine bir şahıs, boşandığı eşi ve oğlunu tüfekle öldürdü. Gün boyu çalıştığı bahçeden eve dönen ailenin büyük oğlu ise vahşetle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, Çamdibi Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında çalıştığı bahçeden dönen M.K., eve girdiğinde annesi ve kardeşini kanlar içinde bulunca hemen 112 sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri yaptıkları ilk incelemede anne Neşe Orhan ve oğlu Furkan K.'nin yaşamlarını kaybettiklerini belirledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre eski eşi ve oğlunu tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı Zeki K.'nin ise 09 F 8340 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçtığı belirlendi. Jandarma tarafından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenilirken olay yerine gelen cumhuriyet savcısı tarafından incelemenin tamamlanmasını ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenilirken olay yerine gelen Çamdibi Mahalle Muhtarı Mustafa Çulha, aile içi şiddetli geçimsizlik olduğunu bildiklerini belirterek üzücü olay nedeniyle şok olduklarını ifade etti.

Aydın’da vahşet...Eski eşi ve oğlunu katletti

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, 3. Sayfa

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Aydın'da vahşet...Eski eşi ve oğlunu katletti

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