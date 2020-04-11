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Aydın'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Aydın'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti Aydın'ın da aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

11.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:32
Aydın 'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti
AYDIN - Aydın'ın da aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın'ın da aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu geceden itibaren 12 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından Aydın'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Sokağa çıkma yasağının açıklanması sonrasında gıda maddelerine ulaşmada sorun yaşayacağını düşünen vatandaşlar, fırın ve marketlere koşarak alışveriş yapmaya başladı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bazı fırın ve marketlerin önünde kuyruklar oluştu. Aydın’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Aydın, Yerel
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