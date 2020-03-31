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Aydın'da Vefa Sosyal Destek Programı ile 17 bin 977 talep yerine getirildi

Aydın'da Vefa Sosyal Destek Gurubuna 9 günlük süreçte vatandaşlardan gelen 19 bin 928 talepten, 17 bin 977 talep yerine getirildi.

31.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:10
Aydın'da Vefa Sosyal Destek Programı ile 17 bin 977 talep yerine getirildi
Aydın 'da Vefa Sosyal Destek Gurubuna 9 günlük süreçte vatandaşlardan gelen 19 bin 928 talepten, 17 bin 977 talep yerine getirildi.

Aydın Valiliği tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Vefa Sosyal Destek Gurubu çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların Acil Çağrı, Polis , Jandarma ve Vefa Destek merkezlerinden yaptıkları çağrılar değerlendirilerek yerine getiriliyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar tarafından 21 Mart 2020 ile 29 Mart 2020 tarihleri arasında 112 Acil Çağrı Merkezine 3 bin 14, 155 Polis İmdat hattına 9 bin 129, 156 Jandarma İmdat hattına 2 bin 159, 444 69 81 Vefa Destek Grubu'na 5 bin 626 olmak üzere yapılan toplam 19 bin 928 talebin 17 bin 977'i yerine getirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Polis, Aydın, Güncel
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