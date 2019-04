Aydın'da Voleybol Turnuvası Yapılacak

Kaynak: İHA

Aydın, 19 Mayıs Gençlik Haftası Voleybol Turnuvasının ardından bu defa da yine Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek olan 23 Nisan Voleybol Turnuvasına ev sahipliği yapacak.17 ilçede yer alan ortaokul öğrencilerinin katılım gerçekleştirecekleri organizasyon 2-5 Nisan Didim, Yenipazar, Buharkent ve Koçarlı'da olmak üzere toplam 4 grupta oynanacak.Buralardaki müsabakalar sona erdiğinde 16 Nisan'da Nazilli Spor Salonu'nda yarıfinal müsabakaları, 19 Nisan'da da Efeler Mimar Sinan Spor Salonu'nda final müsabakaları oynanarak dereceye giren ilk 4 takıma 23 Nisan'da Kutlamalarının gerçekleştirileceği Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından kupaları takdim edilecek.Ayrıca yine geçen sene ilk defa ve yoğun bir katılımla gerçekleşmiş olan 19 Mayıs Gençlik Haftası Voleybol Turnuvasının geleneksel hale getirilebilmesi amacıyla bu yıl da 2'incisinin düzenlenmesi kararlaştırıldı.Hayata geçirilen bu ortak proje sebebi ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdür Ökkeş Demir ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'u makamında ziyaret eden Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, her iki il müdürüne de teşekkür etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü ise voleybolun gelişimi için her türlü protokole imza atmaya hazır olduklarını ifade etti.Organizasyon ile ilgili bir değerlendirme yapan Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, "Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan böylesine anlamlı ve büyük bir organizasyonun ilimizde düzenlenmesini sağlayan değerli il müdürlerimize, organizasyon süresince sporcularımızın kumanya ihtiyaçlarının teminini sağlayacak olan kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza, organizasyonda yer alacak olan bütün eğitimci, antrenör, sporcu, veli, hakem, basın mensupları ve emeği geçecek olan herkese şimdiden ayrı ayrı teşekkür ederim. Dilerim, toplamda 820 sporcunun katılacağı her iki organizasyonu da geleneksel hale getirerek Aydın'da Voleybolun kalitesini daha yukarılara çıkarabiliriz" dedi. - AYDIN