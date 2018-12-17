Aydın'da Yağışlar Ispanak Üreticisinin Yüzünü Güldürdü

Ülke genelinde kış şartları etkisini arttırırken, Aydın
'da ılıman hava ıspanak üreticisinin yüzünü güldürdü. Büyük Menderes
Ovası'nda ıspanak üretimi hem üreticiyi hem de tarım işçilerini mutlu etti.
Geçimini pazarcılık ve sebze üretimi ile sağlayan İncirliova Acarlar
Mahallesi'nden her gün tonlarca ıspanak hasadı yapılmaya başlandı. Bu yıl kalite ve rekoltenin oldukça iyi olduğunu belirten ıspanak üreticileri, kilosu 3 TL'den satılan ıspanağın hem üreticinin hem de tarım işçilerinin yüzünü güldürdüğünü belirttiler.
"Bilinçli kişiler daha çok tüketiyor"
Bu yıl ıspanağın geçen yıllara göre daha fazla ilgi gördüğünü belirten Nazmiye Özcan, kadınlar tarafından daha çok rağbet gören ıspanağın, bölgede kadın istihdamını arttırdığını söyledi. Acarlarda her gün kadınların gündeliği 60 TL'den ıspanak toplamaya gittiğini belirten Nazmiye Özcan, "Özellikle kadınlar doktor tavsiyesi ile organik üretim ıspanak tüketmeye başladı. Demir eksikliğinden cilt kuruluğuna kadar birçok faydası olan ıspanak yiyene şifa bizim gibi işsiz olanlara da iş ve ekmek oluyor" dedi.
Askeri birlikler, yatılı okullar ve ev yemeği yapan lokantaların bu yıl daha çok ıspanak tükettiğini belirten üretici Aydın Çetin ise, "Bu yıl mevsim ıspanak üretimi için oldukça iyiydi. Ürün de iyi oldu. Bu sezon ıspanak üreticisine, tüketicisine ve işçisine mutlu etti" diye konuştu. - AYDIN
Menderes,İşçi,Aydın
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:11