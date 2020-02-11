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Aydın'da yakalanan 4 cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Ula ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili Aydın'da yakalanan 4 zanlı, adliyeye getirildi.

11.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:22Aydın'da yakalanan 4 cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
'nın ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 'da yakalanan 4 zanlı, adliyeye getirildi.
Gökçe Mahallesi'nde Hasan Balaban'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ö.A'nın da yakalanmasıyla gözaltındaki şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, Ö.A, E.B, B.K. ve A.K, "kasten adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi.
Ula ilçesinde 7 Şubat'ta meydana gelen olayda Hasan Balaban'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın şüphelisi 3 kişi Aydın'ın İncirliova ilçesinde gizlendikleri adreslere polis ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Şüpheliler, daha sonra Muğla Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmişti.

Aydın, Muğla, Ula, Güncel

Kaynak: AA

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