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Aydın'da yakınları tarafından aranan adam ölü bulundu

Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki sulama kanalının yanında erkek cesedi bulundu.

14.04.2020 00:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:38
Aydın'da yakınları tarafından aranan adam ölü bulundu
Aydın 'ın Yenipazar ilçesindeki sulama kanalının yanında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cevdet Selçuk 'tan (63) bir süre haber alamayan yakınları Selçuk'un iş için gittiği güzergahta arama yaptı.
Hamzabali Mahallesi'ndeki sulama kanalının yanında Selçuk'u yerde hareketsiz şekilde gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Selçuk'un cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yenipazar, Selçuk, Aydın, Güncel
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