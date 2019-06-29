29.06.2019 17:21
Haberler » Güncel » Haber

Aydın'da yaklaşık 300 kiloluk yaban domuzu avlandı

Aydın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde avcılar, diş uzunluğu 35 santimetre olan yaklaşık 300 kiloluk yaban domuzu avladı.

Aydın 'ın Nazilli ilçesinde avcılar, diş uzunluğu 35 santimetre olan yaklaşık 300 kiloluk yaban domuzu avladı.
Beyerli Mahallesinde çiftçilerin mahsullerine yaban domuzlarının zarar vermesi üzerine durum bölgedeki avcılara bildirildi.
Beyerli dağında ava çıkan 10 kişilik ekip, av köpeklerinin de yardımıyla bir domuzu vurdu.
Domuzun yanına giden avcılar, hayvanın büyüklüğü karşısında şaşırdı.
AA muhabirine açıklama yapan avcılardan Zafer Sarıoğlu, domuzun dişlerinin 35 santimetre kilosunun ise yaklaşık 300 kilo olduğunu söyledi.
Sarıoğlu, daha önce çok domuz avladıklarını fakat bu hayvanın bu zamana kadar avladıkları en büyük domuz olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
Nazilli , Aydın , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:45 Belediye ekmek fırını tadilatı başladı
18:43 AYBÜ İslami İlimler Fakültesinde mezuniyet töreni
18:42 Başkan Çakmak Adıyaman'ın sorunlarını açıkladı
18:42 Bursa'da trafik kazası: 5 yaralı
18:42 SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Saydnaya'da ölen olmadığı gün 'çok...
18:39 Bartın Üniversitesi'nde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu
18:39 Muğla'daki cinayet