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Aydın'da yanan evden atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı

Aydın'da bir evde çıkan yangın sırasında balkondan atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı.

11.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:48Aydın'da yanan evden atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı
'da bir evde çıkan yangın sırasında balkondan atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı.
Ovaeymir Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın son katında soba bacasından yayılan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen Ö.G, tedbir amaçlı Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, yangında hasar gören ve balkondan atılan valizin içinde altın bulunduğunun belirtilmesi üzerine bir bölümü çevreye saçılan altınların bulunması için çalışma yapıldı.
Çevreden toplanan küçük altın ve bileziklerin bulunduğu ziynet eşyaları, ev sahiplerine teslim edildi.

İtfaiye, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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