Haberler » Güncel » Haber

Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

15.09.2019 22:40Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde 83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'deki bir apartmanda eşiyle yaşayan Naciye Güymen'den (83) haber alamayan yakınları evine gitti.
Yaşlı kadını evde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güymen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güymen'in cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada yaşlı kadının torunlarının Güymen'e ait para kesesi içindeki küpe ve yüzüğünün yerinde olmadığını söylemesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:50 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde "Ebola"dan ölümler sürüyor
04:32 GÜNDEM ÖZETİNE
04:28 Kağıthane'de trafik kazası: 4 yaralı
03:50 Tunus başbakanı, cumhurbaşkanlığı yarışında yenilgiyi kabul etti
03:42 Trump'tan "muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı
03:30 Bodrum'da makilik alanda yangın
03:20 Suudi Arabistan petrol üretimine kısmen başlayabilir