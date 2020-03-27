Aydın'da yolcu midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Köşk ilçesinde midibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
27.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:03
Aydın 'ın Köşk ilçesinde midibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Köşk'ten Başçayır istikametine giden Arif Görgül'ün (27) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, ters yönde seyreden A.F'nin kullandığı 09 M 8119 plakalı yolcu midibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Görgül, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.
Köşk'ten Başçayır istikametine giden Arif Görgül'ün (27) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, ters yönde seyreden A.F'nin kullandığı 09 M 8119 plakalı yolcu midibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Görgül, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.
Kaynak: AA