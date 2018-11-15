15 Kasım 2018, 18:11
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Aydın'da Yüksekten Düşen İşçi Öldü

Aydın

Aydın'ın Germencik ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Ortaklar Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde bir süre önce çıkan yangın nedeniyle zarar gören fabrikada temizlik çalışması yapan işçilerden Şefik Yavuz (54), yaklaşık 10 metre yüksekten demirlerin üzerine düştü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Dört çocuk babası Yavuz'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ortaklar,Germencik,Aydın,İşçi
15 Kasım 2018 Perşembe 18:11