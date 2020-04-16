Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Aydın'da yürek ısıtan görüntüler..."Vefa" çalışanı yaşlı kadını evine kadar sırtında taşıdı

Aydın'da yürek ısıtan görüntüler.

16.04.2020 22:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:02
Aydın 'da yürek ısıtan görüntüler..."Vefa" çalışanı yaşlı kadını evine kadar sırtında taşıdı
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümekte zorluk çeken kadını Vefa Sosyal Destek Gurubu personeli sırtında taşıdı.
Efeler Güzelhisar Mahallesi'nde ikamet eden, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümekte zorluk çeken 53 yaşındaki Asuman Şahin, vefa hattını arayıp hastaneye gitmek için ekiplerden yardım istedi. Yardım talebini değerlendiren vefa ekibi kadının bulunduğu adrese gitti. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan personel kadını sırtında arabaya, oradan da hastanenin içine taşıdı. Arabayla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar evine bırakıldı.
Yürümekte zorluk çeken ve tedavi gören Şahin, vefa hattına yapmış olduğu talepten sonra kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Yardımıma koşan arkadaşlardan Allah razı olsun" diye konuştu. Aydın’da yürek ısıtan görüntüler...’Vefa’ çalışanı yaşlı kadını evine kadar sırtında taşıdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Güzelhisar, Efeler, Aydın, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür etti Haberler
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Arabistan’ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü Haberler
Arabistan'ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü
Haberler ›› Yerel ››Aydın'da yürek ısıtan görüntüler...'Vefa' çalışanı yaşlı kadını evine kadar sırtında taşıdı - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

22:40: 80 yaşındaki kişi koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 22:36: Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler 22:30: Mavi yumurtlayan tavuk görenleri şaşırtıyor - Haberler 22:27: ABD'de tır köprüde asılı kaldı, şoför son anda kurtarıldı - Haberler 22:24: Virüs Çin'den, tabutlar Sivas'tan... Sivas'da üretilen antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç... - Haberler 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi 21:01: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi - Haberler 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi