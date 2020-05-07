Haber, Son Dakika, Haberler

Aydın'da yurtta karantinada kalanlar adına fidan dikildi

Yurt dışından getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Adnan Menderes Yurdu'nda karantinada olan 204 kişi adına, 6 fidan dikildi.

Aydın'da yurtta karantinada kalanlar adına fidan dikildi
07.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:14
Yurt dışından getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Adnan Menderes Yurdu'nda karantinada olan 204 kişi adına, 6 fidan dikildi.
Yurt bahçesindeki etkinliğe yurtta 14 günlük karantina sürecini geçiren kişileri temsilen 6 kişi katıldı.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, karantinada kalan diğer 204 kişiye de tahliye olduklarında fidan hediye edeceklerini söyledi.
Yurtta kalanlardan Fatma Diltemiz, yaptığı açıklamada, "Burada çok güzel ağırlandık. Böyle anlamlı bir etkinlikte de yer aldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adnan Menderes, Aydın, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp ’Polis çağırın’ diye bağırdı Haberler
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı
Sercan Yıldırım’ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti Haberler
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Haberler››Güncel››Aydın'da yurtta karantinada kalanlar adına fidan dikildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:40: Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın esnafı dinledi - Haber 18:40: Afyonkarahisar'da karantinadan çıkanları taşıyan otobüs devrildi: 16 yaralı - Haber 18:34: Bartın Üniversitesinde bor katkılı el dezenfektanı üretildi - Haber 18:34: Trump ile Putin telefonda görüştü - Haber 18:33: İpekyolu, ortanca mahallesinde vaka sayısı 42'ye yükseldi - Haber 18:15: Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı - Haber 17:27: Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Haberler 17:08: Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı - Haber 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler