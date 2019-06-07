07.06.2019 20:54
Haberler» Güncel » Haber

Aydın'da zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki

Aydın

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir grup, bir firmanın jeotermal enerji santrali kurmak için satın aldığı arazideki zeytin ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir grup, bir firmanın jeotermal enerji santrali kurmak için satın aldığı arazideki zeytin ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi.
Alınan bilgiye göre, bir firma, Pamukören Mahallesi Değirmendere mevkisinde satın aldığı araziye jeotermal enerji santrali kurmak amacıyla arazideki zeytin ağaçlarının bir kısmını kesti.
Zeytin ağaçlarının kesildiğini haber alan bir grup mahalleli, söz konusu bölgede toplandı. Zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı çıkan grup, bu alana jeotermal santrali kurulmasını da istemediklerini dile getirdi.
Zeliha Kurşun, jeotermalin çevreye kötü koku yayacağını söyledi.
Ümmü Genç ise "Çocuklarımızın geleceği
için burada bu santralin kurulmasını kesinlikle istemiyoruz. Buraya gelmesinler başka yere gitsinler." diye konuştu.
Ali Genç de zeytin ağaçlarının kesilmesinin doğru olmadığını ifade etti.
Kaynak: AA
Kuyucak, Aydın, Zeytin, Güncel