Aydın'da zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki

Aydın
'ın Kuyucak
ilçesinde bir grup, bir firmanın jeotermal enerji santrali kurmak için satın aldığı arazideki zeytin ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi.
Alınan bilgiye göre, bir firma, Pamukören
Mahallesi Değirmendere
mevkisinde satın aldığı araziye jeotermal enerji santrali kurmak amacıyla arazideki zeytin ağaçlarının bir kısmını kesti. Zeytin
ağaçlarının kesildiğini haber alan bir grup mahalleli, söz konusu bölgede toplandı. Zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı çıkan grup, bu alana jeotermal santrali kurulmasını da istemediklerini dile getirdi.
Zeliha Kurşun, jeotermalin çevreye kötü koku yayacağını söyledi.
Ümmü Genç
ise "Çocuklarımızın geleceğiiçin burada bu santralin kurulmasını kesinlikle istemiyoruz. Buraya gelmesinler başka yere gitsinler." diye konuştu. Ali Genç
de zeytin ağaçlarının kesilmesinin doğru olmadığını ifade etti.
Kaynak: AA
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