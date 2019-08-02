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Aydın'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangında 2 hektar zeytinlik alan zarar gördü.

02.08.2019 18:52 Aydın'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangında 2 hektar zeytinlik alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Umurköy Mahallesi ile Camızağılı Mahallesi arasında bulunan makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına Çine Orman Şefliğine bağlı 6 arazöz ve bir helikopterle beraber belediye ait itfaiye araçları müdahale etti.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda 2 hektar zeytinliğin zarar gördüğü belirtildi.

İtfaiye, Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: AA

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