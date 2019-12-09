Aydın dağlarında renk cümbüşü

Sonbahar renklerine bürünen dağların havdan görüntüleriManzara çekimi yapan fotoğrafçılarAğaç yaprakları Aydın
dağlarında renk cümbüşüAYDIN - Aydın'da yaprakları yeni sararmaya başlayan kestane ağaçları güzel görüntüler oluşturuyor.
Türkiye'de kestane üretiminde ilk sırada yer alan Aydın'da, kış mevsimine girilmesine rağmen kestane ağaçlarının yaprakları yeni sararmaya başladı.
Kestane ağaçlarının yoğun olduğu Köşk-Ödemiş yolunda adeta renk cümbüşü yaşanıyor.
Bölgeye gelen fotoğrafçılar da manzaraları kareleriyle ölümsüzleştiriyor.